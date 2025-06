con vivere con il porto di marina una mostra di immagini sullo scalo tutti invitati a contribuire con foto

Vivi il fascino del porto di Marina e contribuisci a raccontarne la storia attraverso le tue fotografie! Durante Con-Vivere, l’esposizione “Vivere con il Porto di Marina” sarà un viaggio multisensoriale tra immagini storiche e contemporanee dello scalo. L’iniziativa ‘Io porto le mie foto’ invita tutti a condividere ricordi e scorci unici di questo luogo simbolo di tradizione e innovazione. Un’occasione imperdibile per celebrare due secoli di storia di Carrara, del territorio e delle sue famiglie...

Anche quest’anno il porto di Marina sarà protagonista a Con-Vivere. Una mostra con tutte le foto dello scalo, storiche e contemporanee, sarà aperta, in una sede ancora da definire durante il Festival. L’iniziativa ‘Io porto le mie foto’ è sostenuta dalla Fondazione CrC, con il patrocinio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il sostegno di Fhp. Due secoli in cui la storia di Carrara, del territorio, delle sue famiglie e protagonisti si intreccia in maniera sempre più stretta con il suo porto, cambiando volto all’economia e di conseguenza alla città. Una storia che merita di essere ricostruita partendo dal racconto delle immagini della comunità che l’ha vissuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it