Con prontezza e lucidità hanno fatto le manovre di soccorso salvando 87enne | Piantedosi ringrazia poliziotti agrigentini

Con prontezza e lucidità, gli agenti della polizia di Agrigento hanno effettuato manovre di soccorso decisive, salvando un uomo di 87 anni in grave difficoltà. Dopo i ringraziamenti del Presidente Meloni a Marco Ciulla per aver evitato un gesto estremo, anche il ministro Piantedosi si unisce nel lodare il coraggio e la professionalità delle forze dell'ordine locali. Un esempio di dedizione che rafforza la fiducia nelle istituzioni.

Dopo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ringraziato Marco Ciulla, poliziotto della sezione Volanti della questura di Agrigento, per aver salvato il ventiduenne che stava per lanciarsi da un viadotto, anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto parole d'encomio per.