Con l’auto contro il guard rail | cinque feriti nell’incidente sull’A1

Un incidente all’alba sulla A1 a Barberino del Mugello ha coinvolto un’auto che si è schiantata contro il guard rail, ferendo cinque persone. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario ha garantito la sicurezza e il soccorso dei feriti, trasportati d’urgenza in ospedale. Questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale guidare con prudenza e attenzione, soprattutto nelle prime ore del mattino, per evitare drammi come questo.

BARBERINO – Mattinata caratterizzata da un incidente stradale sulla A1 in direzione sud a Barberino del Mugello. Un’auto è finita contro il guard rail c on cinque persone all’interno: i feriti sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle 5,45 sull’autostrada, hanno garantito la sicurezza dello scenario e coadiuvato il personale sanitario nell’ estrazione dei tre ragazzi che erano seduti nei sedili posteriori, mentre il conducente e il passeggero erano già stati soccorsi. Chiuso il tratto alla circolazione per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Auto Contro Guard Rail Cinque Feriti Nell Incidente Sull A1

Tragedia a Brugherio, auto si schianta contro il guard rail: ragazzo di 20 anni muore sul colpo - Tragedia a Brugherio: un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale, quando l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guard rail lungo via Monza.

Auto con cinque persone a bordo contro guardrail: una è grave - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente che ha visto coinvolta solo un'auto sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero, a circa due chilometri da casello di Bolzano Nord. Si legge su rainews.it

Incidente in autostrada, tre giovani rimangono incastrati in auto - Un'auto è finita contro il guard rail in autostrada vicino a Barberino di Mugello. Nella vettura erano presenti cinque giovani: i due seduti davanti sono ... Lo riporta gonews.it

Auto con cinque ragazzi si schianta contro il guardrail: due morti - sarebbe finita fuori strada sbattendo con violenza contro il guardrail della carreggiata dove stavano viaggiando, una di quelle oggetto delle manutenzioni alle alberature che stavano per partire in ... Scrive today.it

How Road Barriers Stopped Killing Drivers