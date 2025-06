con il mito di roma filacchioni riporta in vita l epica dei padri e il cuore eroico della nostra civiltà

una straordinaria immersione nell’anima di un’epoca leggendaria, capace di risvegliare il senso di orgoglio e appartenenza. Con uno stile avvincente e appassionato, Sergio Filacchioni ci guida alla scoperta delle radici profonde della nostra civiltà, restituendo a Roma il suo ruolo di faro etico e culturale. Un testo che non solo racconta, ma anche celebra e ispira le generazioni di oggi e di domani.

Esce per Altaforte Edizioni “Il Mito di Roma”, il primo libro di Sergio Filacchioni, firma de Il Primato Nazionale: una raccolta potente di racconti, riflessioni e narrazioni che intrecciano storia, mito e politica per restituire alla Roma arcaica il suo significato più profondo. Un testo che celebra Roma come civiltà eroica e fondativa, modello perenne e archetipico per le generazioni presenti e future. Non un semplice saggio: Il Mito di Roma è un viaggio nella Capitale mistica di ieri, di oggi e di domani. Una narrazione che restituisce Roma alla sua grandezza. Attraverso le figure di Romolo, Numa, Bruto, Muzio Scevola, Tuccia, Clelia, Cincinnato, Orazio e altri personaggi leggendari, l’autore conduce il lettore nel cuore del mos maiorum romano: una visione del mondo in cui onore, giustizia, coraggio e spirito comunitario non sono semplici virtù, ma pilastri di un ordine al tempo stesso cosmico e politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it