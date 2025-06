Comprare casa a Forte dei Marmi Roma Imperiale è il quartiere più richiesto

comprare casa a Forte dei Marmi, in particolare nel prestigioso quartiere Roma Imperiale, rappresenta un investimento di prestigio e stile di vita. Questa zona, rinomata per la sua storia, il fascino esclusivo e la tutela dell’ambiente, attrae clienti esigenti da tutto il mondo. Secondo l’analisi di Idealista, Forte dei Marmi si conferma come una delle mete più desiderate del mercato immobiliare italiano, offrendo opportunità uniche per chi cerca eleganza e appartenenza a un contesto di elevato valore. I...

Storica località turistica fin dalla fine dell’Ottocento, Forte dei Marmi è conosciuta e frequentata da personaggi famosi italiani e internazionali ed è apprezzata per la sua accoglienza e per la bellezza del territorio che continua ad essere preservate attraverso norme che limitano la costruzione di edifici. Proprio per questo l’analisi di Idealista sul mercato immobiliare in Italia ha visto come protagonista assoluta la città toscana. I quattro quartieri del comune che si affaccia sul mar Ligure fanno parte della top dei quartieri più costosi del nostro Paese, un record assoluto se si pensa che l’altra città più presente è Milano nettamente più grande e con un numero decisamente superiore di abitanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Forte dei Marmi, Roma Imperiale è il quartiere più richiesto

