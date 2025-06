Compra borsa con marchio contraffatto a Forte dei Marmi scatta multa da 600 euro

A Forte dei Marmi, la tentazione di acquistare un capo di marca a buon prezzo può costare molto cara. Durante un normale controllo, una turista tedesca di 64 anni è stata sorpresa al mercato con una borsa contraffatta, finendo con una multa di 600 euro. Un monito importante per chi pensa che il risparmio possa valere il rischio di sanzioni salate. La legalità, infatti, tutela sia i consumatori che i produttori onesti.

Forte dei Marmi, 8 giugno 2025 – È costato caro a una turista tedesca 64enne l'acquisto, questa mattina, 8 giugno, di una borsa con marchio contraffatto da un venditore abusivo al mercato settimanale di Forte dei Marmi. La donna, riferisce il Comune in una nota, è stata sanzionata con una multa pari a 600 euro. E' stata la Polizia municipale, impegnata nei consueti controlli, a individuare la donna mentre acquistava per 50 euro una borsa in paglia riportante il logo Yves Saint Laurent. Gli agenti, "notando evidenti irregolarità nei dettagli e nella qualità dell'articolo, hanno ipotizzato la contraffazione del prodotto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Compra borsa con marchio contraffatto a Forte dei Marmi, scatta multa da 600 euro

