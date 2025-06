Compagni di scuola 50 anni dopo

Dopo cinque decenni, il legame di una vita si riaccende in un emozionante incontro tra compagni di scuola. Venerdì 6 giugno, gli ex alunni della classe VB dell'Istituto Galiani hanno rivissuto ricordi, riscoperto vecchi amori e celebrato il tempo trascorso insieme. Un momento di nostalgia e gioia che dimostra come le vere amicizie resistano al passare degli anni, e la storia di questa reunion è solo all'inizio di nuove avventure condivise.

Venerdì 6 giugno, a distanza di 50 anni dal tanto sospirato diploma di ragioniere e perito commerciale, si sono riuniti gli ex alunni della classe VB dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri 'F. Galiani' anno scolastico 1974-75. Un incontro al quale hanno partecipato ben 23 dei 30.

In questa notizia si parla di: Anni Compagni Scuola Commerciale

