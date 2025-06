Como il lago scende sotto la soglia di esondazione ma la città resta ancora nella fase di allarme

Il Lago di Como, dopo aver superato i livelli critici, si avvicina lentamente alla normalità, mentre la città resta in allerta per eventuali sviluppi. Con il lago che oggi scende sotto la soglia di esondazione, la comunità guarda con speranza a un miglioramento, ma la vigilanza rimane alta. È fondamentale continuare a monitorare da vicino questa delicata situazione per garantire sicurezza e tranquillità a tutti.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025, il Lago di Como è ufficialmente sceso sotto la soglia di esondazione, fissata a 120 centimetri sopra lo zero idrometrico. L’ultimo aggiornamento delle 16.30 ha registrato un livello pari a 118,5 cm, segnando quindi un progressivo rientro della. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, il lago scende sotto la soglia di esondazione ma la città resta ancora nella fase di allarme

In questa notizia si parla di: Como Lago Sotto Soglia

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Como, il lago supera la soglia di esondazione - Il Lago di Como ha superato la soglia di esondazione. Nell'ultima ora è arrivato a 120,2 centimetri sopra lo zero ... Lo riporta espansionetv.it

Lago di Como, raggiunta la soglia limite: 40 centimetri sotto lo zero idrometrico - Nonostante il rilascio di acqua dai bacini alpini il livello del Lago di Como è sceso ancora fino a raggiungere nel pomeriggio 40 cm sotto lo zero idrometrico: un valore che supera il minimo storico ... Riporta espansionetv.it

Lago Como esonda per le piogge, chiuso tratto di lungolago - Pesanti disagi lungo le strade di Como, dove da ieri sera la polizia locale ha deciso la completa chiusura di un tratto di lungolago. (ANSA) ... Segnala msn.com