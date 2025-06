commercio in arrivo iper tosano fra i 200 addetti gli ex carrefour

Il mondo del commercio si prepara a una grande novità: l’apertura di Iper Tosano, il nuovo punto vendita che prenderà il posto dell’ex Carrefour nel Centro Commerciale Il Parco. Con circa 200 addetti pronti a dare il benvenuto ai clienti, l’evento promette di rivoluzionare lo shopping locale. La data ufficiale, fissata per il 26 giugno, è stata già annunciata sui social, lasciando intuire interessanti iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità.

Aprirà i battenti il prossimo 26 giugno il nuovo Iper Tosano che sostituirà l’ex punto vendita Carrefour all’interno del Centro commerciale Il Parco di via Ciolli. Al momento non si conoscono i dettagli del taglio del nastro, cui interverranno sicuramente anche le Istituzioni, ma la comunicazione della data ufficiale è stata data già via social sulla pagina Facebook del centro commerciale stesso dove è annunciata anche la prima iniziativa di promozione della struttura: dal 26 giugno al 6 luglio ad ogni spesa effettuata sarà infatti applicato uno sconto del 10%. Dopo tante ipotesi, dunque, l’annuncio sull’apertura del nuovo ipermercato, gestito dal Gruppo Veneto Tosano, è arrivato confermando il via nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it