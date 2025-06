Comincia l’estate in città | Oltre 100 appuntamenti

L’estate in città si anima con oltre 100 appuntamenti, portando divertimento e cultura per tutte le età. Dal raduno delle Vespe del Vespa Club Macerata alla settimana della Controra nel centro storico, fino alle emozionanti serate di Musicultura con ospiti come Vinicio Capossela e Riccardo Cocciante, ogni evento è pensato per rendere indimenticabile questa stagione. Preparatevi a vivere un’estate ricca di emozioni: la città vi aspetta!

Più di cento appuntamenti ad animare la città nel corso dei tre mesi estivi, dedicati a fasce di popolazione di ogni età. Dopo il raduno delle Vespe automatiche organizzato dal Vespa Club Macerata, è in arrivo la consueta settimana della Controra (16-21 giugno) per le vie del centro storico, che precede le due serate finali di Musicultura allo Sferisterio (venerdì 20 e sabato 21): ospiti annunciati sono Vinicio Capossela, Riccardo Cocciante, Tricarico, Antonella Ruggiero, Simone Cristicchi, Niccolò Fabi ed Eugenio Finardi, con ulteriori novità da svelare. Si proseguirà con la festa della Trebbiatura, ad opera della Proloco, nella villa messa a disposizione dall’Azienda agricola forestale Morica (dal 26 giugno al 6 luglio); l’11 luglio manifestazione nazionale di pugilato in piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comincia l’estate in città: "Oltre 100 appuntamenti"

