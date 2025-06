Come può giocare l'Italia con Ranieri

La notizia è giunta: Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale Italiana dopo la partita contro la Moldavia di lunedì.

Italiano e la finale di Coppa Italia: «dobbiamo giocare liberi e spensierati, senza avere rimorsi» - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha condiviso le sue emozioni in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan.

IL TRIBUNALE DELL'AIA La categoria risponde subito (ancora una volta) a un allenatore della Roma. Zappi: «Protocollo applicato correttamente, Ranieri non dice il vero». E Rocchi stavolta ne parler

Italia tra Ranieri e Pioli per il dopo Spalletti. Ma i romanisti fanno muro: "Claudio non si tocca" - La Nazionale riflette. Gravina riflette. Pioli, in Arabia, si da da fare per liberarsi, anche perché c'è pure la Fiorentina. E Claudio Ranieri? Un po' fa il nonno - ieri era a Viale Marconi a vedere i ...

Come può giocare l'Italia con Pioli - Una possibilità che era nell`aria, un`ufficialità che sarà comunicata, una notizia che è ormai diventata di dominio pubblico. Luciano Spalletti non sarà più il commissario.

Italia, Claudio Ranieri in pole se Spalletti lascia: ma può abbandonare la Roma? C'è anche Pioli in lista - La Nazionale azzurra a un bivio senza ritorno. Ore calde a Coverciano, tra la delusione per il duro ko contro la Norvegia e la prossima partita contro la Moldova. Fino al match di lunedì ...