Com' è nato Scissione | perché proprio su Apple TV e cosa è successo nel burrascoso dietro le quinte

Com’è nata “Severance” e perché proprio su Apple TV+? Dietro le quinte si cela un affascinante mix di visione innovativa e strategie di mercato, che hanno portato questa serie a conquistare il pubblico, spopolando insieme a “Ted Lasso”. Tra rumor e sfide produttive, esploriamo le ragioni del suo successo e il futuro incerto nello scenario competitivo dello streaming, dove Netflix rimane il leader indiscusso, ma le altre piattaforme non stanno certo a guardare...

La serie TV di Ben Stiller e Dan Erickson è quella che ha reso più popolare Apple TV+ (insieme a Ted Lasso): indaghiamo sulla sua genesi, sui burrascosi rumour che hanno preceduto la stagione 2 e sul suo futuro. Nella quotidiana battaglia per il dominio del mercato streaming tende a esserci un chiaro vincitore, che risponde al nome di Netflix. Le altre concorrenti però, da Apple ad Amazon passando per Disney+, non è che stiano semplicemente affacciate alla finestra senza fare nulla. Tutte combattono a suon di proposte originali con le quali tentano di catalizzare l'attenzione del pubblico e, chiaramente, attingere al plafond delle carte di credito degli utenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Com'è nato Scissione: perché proprio su Apple TV e cosa è successo nel burrascoso dietro le quinte

