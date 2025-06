Com’è morta davvero Denisa i risultati dell’autopsia appena arrivati | la terribile verità Cosa le ha fatto Vasile

Il caso di Denisa Paun si infittisce di misteri e rivelazioni scioccanti. I risultati dell’autopsia appena arrivati svelano la tragica verità su come sia morta davvero, mentre l’interrogatorio di Vasile Frumuzache solleva nuovi interrogativi sulla sua responsabilità. La scena si fa ancora più complessa, e le indagini continuano a fare passi avanti. Cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda? Resta con noi per scoprire ogni dettaglio.

L’interrogatorio in procura, svoltosi ieri a Pistoia, è stato solo uno dei momenti chiave in una giornata densa di sviluppi sul caso di Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni accusata dell’omicidio della trentenne Denisa Paun. Alla presenza del procuratore Luca Tescaroli e del pubblico ministero Andrea Maltomini, l’uomo ha confermato le sue dichiarazioni iniziali, cercando però di fornire dettagli che, alla luce delle indagini tecniche e scientifiche, sembrano sempre più incerti. Intanto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it