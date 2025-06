Come morirà thor in avengers | doomsday secondo i fumetti delle secret wars

Le recenti indiscrezioni sull’universo Marvel suggeriscono un epilogo drammatico per Thor, ispirato ai fumetti di Secret Wars e alla saga di Avengers: Doomsday. Con Chris Hemsworth che potrebbe salutare il MCU, i fan si interrogano su come il Dio del Tuono possa trovare la sua fine. Scopriamo le teorie più accreditate e le possibili direzioni del destino di Thor, che potrebbe lasciare un segno indelebile nel cuore dei cinefili.

Le recenti indiscrezioni riguardanti il futuro dell'universo cinematografico Marvel (MCU) alimentano i sospetti su una possibile conclusione della saga di Thor. La presenza dell'attore Chris Hemsworth nel cast del film Avengers: Doomsday, previsto per la fine del 2026, ha riacceso le speculazioni circa un possibile addio al personaggio, che potrebbe coincidere con la sua ultima apparizione nel MCU. Questo articolo analizza le teorie più diffuse e le motivazioni dietro questa ipotesi, considerando anche il contesto narrativo tratto dai fumetti Marvel. la potenziale fine di thor nel mcu: una possibilità concreta.

