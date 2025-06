Come e quando smettere di allattare al seno consigli sullo svezzamento

Come e quando smettere di allattare al seno? La fine dell’allattamento e l’inizio dello svezzamento sono tappe cruciali nello sviluppo del bambino, richiedendo attenzione e sensibilità. Non esiste un’unica risposta: ogni bambino ha i suoi tempi. La Dott.ssa Elena Scarpato, pediatra esperta, ci guida attraverso segnali, consigli e strategie per affrontare questa fase con calma e sicurezza. Continua a leggere per scoprire come rendere questa transizione un momento sereno e positivo.

La fine dell’allattamento e l’inizio dello svezzamento rappresentano una fase fondamentale nella crescita del bambino. Non esiste un momento uguale per tutti: è un passaggio graduale, da affrontare con consapevolezza. La Dott.ssa Elena Scarpato, pediatra e membro della Società Italiana di Pediatria, ha condiviso con Fanpage.it alcuni consigli utili su come riconoscere i segnali del bambino e affrontare serenamente questa transizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

