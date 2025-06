Come è morta Denisa L’autopsia smentisce il killer | violenza senza limiti

L’oscuro mistero che avvolge la morte di Maria Denisa Paun si infittisce: l’autopsia, infatti, smentisce le accuse di un omicidio da parte di un killer e rivela dettagli sconvolgenti sulla sua tragica fine. La ferita alla base del collo, infatti, suggerisce una scena più complessa e inquietante di quanto si pensasse, portando alla luce un quadro di violenza senza limiti che lascia tutti senza parole.

L'orrore di Prato emerge dall'autopsia shock. I primi risultati medico-legali riportano dettagli agghiaccianti sul decesso di Maria Denisa Paun, escort di 30 anni, scomparsa nella notte fra il 15 e il 16 maggio in un residence di Prato. Il suo corpo, ritrovato a Montecatini Terme, presenta una ferita netta alla base del collo: un colpo netto, probabilmente inferto con un'accetta o una scure, non certo con un coltello da cucina come sostiene l'assassino. La mancata identificazione delle cause della morte (strangolamento o soffocamento) resta un ulteriore elemento di incertezza. L'autopsia non ha confermato in modo chiaro se Denisa fosse stata prima strozzata o soffocata.