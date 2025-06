come cresce la creatura di pedini fano jazz by the sea fa 30 anni

Da trent’anni, Fano Jazz by the Sea illumina le coste marchigiane con note che uniscono passione, arte e innovazione. Sotto la guida di Adriano Pedini, il festival ha superato ostacoli, mantenendo viva l’idea originale di un’offerta culturale ricca e autentica. Oggi, più di un semplice evento musicale, rappresenta un vero motore economico e culturale, testimone del successo di una visione coraggiosa e appassionata. Un bilancio che celebra tre decenni di crescita e successo.

Adriano Pedini, trent’anni di direzione artistica di Fano Jazz by the Sea. Un bilancio. "Aver mantenuto fede all’idea originaria – dice Pedini – di proporre un’offerta culturale complessa come un festival jazz, superando ostacoli e pregiudizi senza piegarsi alle logiche della programmazione commerciale più facile, è di per sé un traguardo importante. Oggi Fano Jazz by the Sea è molto più di un festival: un motore economico, un attrattore di turismo culturale, un progetto riconosciuto da enti regionali e nazionali, inserito in reti internazionali. È anche un simbolo di sostenibilità grazie al suo Green Jazz Village. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it