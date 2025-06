Coltivazione di cannabis in montagna | la scoperta dei carabinieri

Nel cuore dei Monti Lattari, l’ennesima operazione dei carabinieri smaschera la coltivazione clandestina di cannabis, un fenomeno in crescita che mette a rischio l’ambiente e la sicurezza del territorio. Con l’operazione “Continuum Bellum 3”, le forze dell’ordine si sono impegnate ancora una volta per contrastare il traffico illecito, dimostrando come la determinazione e la collaborazione siano fondamentali per proteggere la nostra regione. La lotta continua, e i risultati sono sorprendenti.

Prosegue l'attività di contrasto alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti nell'area dei Monti Lattari, con l'operazione"Continuum Bellum 3". In campo ancora i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria.

