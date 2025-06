Coltellate in pieno centro Un 17enne ferito dal branco Altri tre giovani sono scappati

Una tranquilla domenica nel cuore di una città si è trasformata in scena di violenza: un 17enne, ferito gravemente da un branco di giovani, testimonia il clima di tensione che sta attraversando il centro. L’incidente, avvenuto nei Giardini Ducali e culminato in Corso Vittorio Emanuele, riaccende i riflettori su un problema crescente. Un episodio che, purtroppo, pare ripetersi troppo spesso, lasciando la comunità sconcertata e alla ricerca di risposte.

di Valentina Reggiani Avrebbero iniziato ad ‘affrontarsi’ all’interno dei Giardini Ducali, per motivi da chiarire. Il giovane, 17 anni, di origine straniera, è stato rincorso lungo Corso Vittorio Emanuele e qui accoltellato quasi a morte. A colpirlo sarebbero stati altri tre giovani, forse minorenni. Quanto accaduto rappresenta quello che in città, e soprattutto in quella zona, è divenuto un triste copione. Lì nell’estate di due anni fa, ad agosto del 2023, il giovane Friday Endurance, un 30enne nigeriano, proprio lungo corso Vittorio Emanuele è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. L’ennesimo episodio di sangue è avvenuto ieri poco prima delle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate in pieno centro . Un 17enne ferito dal branco. Altri tre giovani sono scappati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giovani Coltellate Pieno Centro

Coltellate in pieno centro . Un 17enne ferito dal branco. Altri tre giovani sono scappati - Lite iniziata ai Giardini Ducali poi violenza in corso Vittorio, dove nel 2023 fu ucciso Friday. Indaga la polizia ... Riporta msn.com

Ragazza rapina un giovane: coltello al collo in strada per rubare il telefono - Terni, paura in centro nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. Intervento dei carabinieri, che riescono a bloccare l’autrice dell’aggressione. Adesso si trova in carcere. Si cerca un’altra pers ... Lo riporta msn.com

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA