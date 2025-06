Colpo d' arma da fuoco | ciclista in fin di vita

Una mattina di ordinaria routine si è trasformata in una scena di violenza sconvolgente a Fontaniva: un ciclista è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco e ora si trova in fin di vita. L'episodio, avvenuto alle 9:30 di oggi in via Casoni, ha lasciato la comunità incredula e in attesa di risposte. La vicenda scuote le coscienze e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tranquillità del nostro territorio.

Lotta tra la vita e la morte dopo un colpo d'arma da fuoco che l'ha colpito nelle prime ore della mattinata odierna, 8 giugno, mentre si trovava in bicicletta a Fontaniva. Il drammatico episodio è avvenuto attorno alle 9,30 all'altezza di via Casoni.

