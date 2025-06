Colpo a sorpresa in Serie B | l’ex Napoli torna in Italia!

Un colpo a sorpresa scuote la Serie B: l'ex napoletano sta per tornare in Italia, alimentando l'entusiasmo tra i tifosi e riaccendendo le speranze di una stagione avvincente. Mentre il calciomercato si infiamma, le società sono al lavoro per costruire rose competitive e all'altezza degli obiettivi stagionali. In questa corsa al rinforzo, anche l'Avellino, fresco vincitore del girone C, si prepara a fare la sua mossa decisiva.

L'ex calciatore del Napoli si prepara a fare ritorno in Italia: vicino il suo trasferimento in una squadra di Serie B. Il calciomercato comincia ad entrare nel vivo anche in Italia. Molti club si sono messi già al lavoro per allestire delle rose competitive ed in linea con i rispettivi obiettivi stagionali. Chi si sta muovendo con cura e intensamente per plasmare una squadra all'altezza è anche l' Avellino, fresco vincitore del girone C di Serie C. Gli irpini hanno agguantato una grandissima promozione in cadetteria, dominando il campionato di terza serie. Ora, seppur sia passato poco dalla fine della stagione, la compagine campana si è messa subito all'opera sul mercato per creare una rosa degna della Serie B.

