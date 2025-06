Colombia spari sul candidato alla presidenza | ferito il senatore Miguel Uribe

Esponente di destra, 39 anni, è in ospedale in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto.

