Colombia spari contro il candidato alle presidenziali Uribe | lotta per la vita

Un grave episodio scuote la politica colombiana: il senatore Miguel Uribe Turbay, potenziale candidato alle prossime presidenziali, è stato ferito in un attentato durante un comizio a Bogotà. La violenza minaccia di infiammare ulteriormente il panorama politico del Paese, mentre le autorità condannano fermamente l’accaduto. L’attentato è un segnale preoccupante di instabilità e tensione crescente, che rischia di influenzare profondamente le future elezioni e la democrazia colombiana.

Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Il suo partito, il conservatore Centro Democratico, ha rilasciato una dichiarazione definendo l’attentato “un atto di violenza inaccettabile”. Secondo quanto riferito dal partito, l’attentato è avvenuto in un parco nel quartiere di Fontibon, nella capitale del Paese, quando alcuni assalitori armati gli hanno sparato alle spalle. Le immagini che circolano sui social media mostrano Uribe, 39 anni, non parente dell’ex presidente del Paese, coperto di sangue e tenuto in braccio da diverse persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, spari contro il candidato alle presidenziali Uribe: lotta per la vita

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Candidato Presidenziali Uribe Colombia

Romania: il candidato filo Ue Nicusor Dan vince le presidenziali. In Portogallo avanti il centrodestra - Il sindaco di Bucarest, pro-europeo, Nicu?or Dan, ha vinto le presidenziali in Romania, segnando una svolta significativa a favore del centrodestra.

Attentato a Bogotà. Spari a un comizio del candidato alle elezioni presidenziali della Colombia, Miguel Uribe. Soccorritori: colpito due volte alla testa. Le sue condizioni sono critiche. Partecipa alla discussione

Colombia, spari a un comizioal candidato alle presidenzialiIn fin di vita Miguel Uribe Partecipa alla discussione

Attentato in Colombia, spari contro il candidato alla presidenza: grave Miguel Uribe, colpito anche alla testa - Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d'arma da fuoco a Bogotà. Riporta ilgazzettino.it

Spari contro Miguel Uribe candidato alla presidenza in Colombia Uribe, è in condizioni critiche - È stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. In un video pubblicato sui social network si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplo ... Come scrive ansa.it

Colombia, spari sul candidato alla presidenza: ferito il senatore Miguel Uribe - Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco a Bogotà. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo ... Segnala msn.com

Candidato colombiano promete seguir el rumbo de Uribe