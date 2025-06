Colombia spari contro il candidato alla presidenza | Miguel Uribe colpito alla testa Fermato 15enne

Un episodio drammatico scuote la politica colombiana: Miguel Uribe, giovane candidato alla presidenza, è stato gravemente ferito durante un comizio a Bogotà. Colpito alla testa e al ginocchio da un 15enne armato, l'evento solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e la stabilità nel paese. L'aggressore è stato prontamente individuato, ma la domanda che resta aperta è: cosa si nasconde dietro questa violenza?

Roma, 8 giugno 2025 – Miguel Uribe, senatore di 39 anni candidato conservatore alle prossime elezioni presidenziali in Colombia, è stato ferito colpi d'arma da fuoco durante in comizio a Bogotà. Secondo quanto riportano i media locali, il 39enne stava parlando con i suoi sostenitori nella parte occidentale della capitale quando una persona armata gli ha sparato due volte alla testa e una volta al ginocchio. L'aggressore è stato individuato e arrestato dalle forze dell'ordine. Uribe è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Per l'attentato a Uribe, in cui sono rimaste ferite altre due persone, "è stato fermato un minorenne di 15 anni che aveva con sé una pistola 'Glock' da 9 millimetri", ha dichiarato la Procura della capitale colombiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Colombia, spari contro il candidato alla presidenza: Miguel Uribe colpito alla testa. Fermato 15enne

