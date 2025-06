Colombia spari alla testa al candidato conservatore Uribe | è in fin di vita

Un grave attentato scuote la Colombia: il candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay è stato gravemente ferito in un attacco durante un evento a Bogotá, colpito tre volte, due alla testa. L'episodio ha scosso l'intera nazione e sollevato interrogativi sulla sicurezza nel processo elettorale. La polizia ha già arrestato un sospetto quindicenne, mentre la famiglia e i sostenitori attendono con apprensione aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un attentato sconvolge la Colombia. Miguel Uribe Turbay candidato alla presidenza colombiana è stato colpito tre volte, due delle quali alla testa, durante un evento della sua campagna elettorale nella capitale Bogotà. È stato aggredito ieri mentre si rivolgeva a una piccola folla in un parco. La polizia ha arrestato sul posto un sospetto quindicenne, secondo quanto riportato dai media locali. La moglie di Uribe, Maria Claudia Tarazona, ha chiesto alla nazione di pregare per la sua sopravvivenza. "Miguel sta lottando per la vita. Chiediamo a Dio di guidare le mani dei medici che lo stanno curando", ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colombia, spari alla testa al candidato conservatore Uribe: è in fin di vita

