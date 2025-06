Colombia spari al comizio per le elezioni presidenziali | in fin di vita il candidato Miguel Uribe

Un grave episodio scuote le elezioni presidenziali in Colombia: un attentato armato durante un comizio lascia il candidato Miguel Uribe in fin di vita. L'aggressione, avvenuta a Bogotà, ha mirato anche un senatore di destra, colpito alle spalle. La polizia ha già arrestato una persona sospettata. Questi eventi rischiano di mettere in discussione la stabilità democratica del paese e sollevano interrogativi sulla sicurezza dei candidati e degli elettori.

L'attentato a colpi d'arma da fuoco al senatore di destra durante un evento a Bogotà: il politico è stato colpito alle spalle. Una persona è stata fermata dalla polizia.

