Colombia | spari al comizio gravemente ferito il candidato presidente Miguel Uribe

Un grave episodio scuote la Colombia: durante un comizio a Bogotà, il candidato presidenziale Miguel Uribe è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco. La sua condizione, pur essendo attualmente considerata critica, ha visto un primo intervento chirurgico riuscito. Questo attentato rappresenta un inquietante segnale di instabilità politica e sociale nel paese, sollevando numerous domande sulla sicurezza e le tensioni che attraversano la Colombia in vista delle elezioni del 2026.

È in gravissime condizioni Miguel Uribe, 39enne senatore di destra e candidato alle presidenziali della Colombia in programma nel 2026, ferito dopo essere stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco – due alla testa e uno al ginocchio – durante un comizio a Bogotà. Uribe «ha superato» con successo un primo intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, ha annunciato Fernando Galan, sindaco di Bogotà. Il governo del presidente di sinistra Gustavo Petro ha condannato «categoricamente ed energicamente» l’accaduto. ¿Se dieron cuenta de que siempre son los candidatos de derechas a los que intentan asesinar? Este es el momento en que disparan en Colombia contra Miguel Uribe. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Colombia: spari al comizio, gravemente ferito il candidato presidente Miguel Uribe

In questa notizia si parla di: Colombia Spari Comizio Gravemente Ferito Candidato Presidente Miguel Uribe

Colombia, spari al comizio per le elezioni presidenziali: in fin di vita il candidato Miguel Uribe - Un grave episodio scuote le elezioni presidenziali in Colombia: un attentato armato durante un comizio lascia il candidato Miguel Uribe in fin di vita.

Colombia, il candidato alla presidenza Miguel Uribe Turbay colpito da un proiettile durante un comizio - Il senatore conservatore e candidato alla presidenza Miguel Uribe Turbay è in condizioni critiche dopo l'attacco, avvenuto a Bogotà, sul quale le autorità stanno indagando View on euronews ... Si legge su msn.com

Colombia, 15enne spara sul candidato alla presidenza Miguel Uribe al comizio: è gravissimo - Miguel Uribe è stato ferito gravemente in un attentato a colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale. A sparare sarebbe stato un ragazzino di soli 15 anni immediatamente fermato dalla polizia ... Segnala fanpage.it

Colombia, spari contro candidato a presidenziali Uribe: il momento dell’attentato - Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà ... Lo riporta msn.com