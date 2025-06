Colombia presidente Petro | Uribe è vivo ora rintracciare i mandanti

Sgomento in Colombia: un attentato sconvolge il cuore della politica, ferendo il senatore Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle presidenziali del prossimo anno. La nazione si stringe attorno a questa drammatica vicenda, chiedendo giustizia e trasparenza nelle indagini. L’obiettivo è chiaro: rintracciare i mandanti e assicurare che chi ha orchestrato questo atto vile paghi. Finora, il paese attende risposte definitive per garantire la sicurezza e la democrazia.

Sgomento in Colombia per l’attentato che ha colpito il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno. Uribe Turbay è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella capitale Bogotà. “Vogliamo, prima di tutto, garantire la totale trasparenza dello Stato nella sua giurisdizione per indagare e rintracciare i mandanti del tentato omicidio. Finora, il dottor Miguel Uribe. Turbay è vivo, e quindi tutte le attività odierne sono principalmente concentrate sul mantenerlo in vita”, ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, presidente Petro: “Uribe è vivo, ora rintracciare i mandanti”

