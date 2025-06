colombia migliaia in piazza a bogotà dopo l attentato a uribe

Migliaia di colombiani si sono radunati pacificamente a Bogotà, esprimendo solidarietà e sdegno dopo l'attentato che ha ferito gravemente il senatore Miguel Uribe Turbay, candidato alle prossime elezioni presidenziali. Questo drammatico episodio ha scuotuto l'intera nazione, alimentando preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla sicurezza. La speranza ora è che la società possa unirsi per affrontare insieme questa difficile prova, rafforzando i valori di democrazia e pace nel paese.

Migliaia di colombiani sono scesi in piazza domenica a Bogotà, all’indomani dell’ attentato contro il senatore conservatore Miguel Uribe Turbay, candidato alle elezioni presidenziali del Paese il prossimo anno. Uribe Turbay è stato colpito da tre proiettili, di cui due alla testa e uno al ginocchio durante un comizio elettorale a Bogotà sabato. Come riferito dalla moglie Maria Claudia Tarazona Uribe è in “condizioni critiche” e “lotta per la sua vita”. I sostenitori scesi in piazza hanno sventolato bandiere colombiane mentre marciavano al grido di “ Forza Miguel ”. Il suo partito conservatore, il Centro Democratico, ha rilasciato una dichiarazione definendo l’accaduto “un atto di violenza inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it