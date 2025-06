Colombia l’attentato a Miguel Uribe Quando la politica cede il passo alle pistole

In un clima di crescente tensione, l’attentato al senatore Miguel Uribe Turbay getta nuovamente l’ombra dell’insicurezza sulla Colombia, mentre leader e alleati internazionali si mobilitano per condannare la violenza. La ferma solidarietà espressa da Marco Rubio sottolinea come, in America Latina, il dibattito tra politica e pistole sia ormai un crocevia cruciale per il futuro democratico. Quando la politica cede il passo alle pistole, il rischio è di compromettere la stabilità regionale e i valori di libertà.

“Condanniamo con fermezza l’attacco al senatore Miguel Uribe Turbay. L’America Latina ha bisogno di democrazia, non di violenza”. Le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio non sono solo un gesto di solidarietà, ma il segnale politico più esplicito di un’alleanza che punta a rimettere la Colombia al centro della stabilità regionale. Uribe, senatore di Centro Democrático, è il più giovane volto della destra democratica colombiana, un uomo con un passato familiare tragico – la madre, la giornalista Diana Turbay, fu rapita e uccisa nel 1991 – e un futuro che ora passa per un letto d’ospedale dopo il brutale attentato subito il 7 giugno durante un comizio a Bogotá. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Colombia, l’attentato a Miguel Uribe. Quando la politica cede il passo alle pistole

In questa notizia si parla di: Uribe Colombia Miguel Attentato

Colombia, spari al comizio per le elezioni presidenziali: in fin di vita il candidato Miguel Uribe - Un grave episodio scuote le elezioni presidenziali in Colombia: un attentato armato durante un comizio lascia il candidato Miguel Uribe in fin di vita.

Quanto avvenuto in Colombia al candidato presidenziale del centrodestra Miguel Uribe, ferito gravemente alla testa da un colpo d’arma da fuoco durante un comizio elettorale, lascia sgomenti. È un attentato alla democrazia che va condannato con fermezza. Partecipa alla discussione

ULTIM’ORA Colombia, attentato al candidato presidente Uribe Miguel Uribe Turbay, senatore e candidato presidente in Colombia, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco durante un comizio nella capitale Bogotà. Il trentanovenne risulta essere in condizioni crit Partecipa alla discussione

Attentato contro Miguel Uribe, candidato alle presidenziali in Colombia, arrestato un 15enne - Il senatore conservatore, 39 anni, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. E' stato operato con successo. Il segretario di Stato Usa: colpa della "violenta ... Lo riporta ansa.it

Colombia, attentato al candidato Miguel Uribe Turbay: condanna di Giorgia Meloni - Miguel Uribe Turbay, candidato alle presidenziali colombiane, in fin di vita dopo un attentato. Condanna di Giorgia Meloni. quotidiano.net scrive

Colombia, spari alla testa al candidato conservatore Uribe: è in fin di vita - Un attentato sconvolge la Colombia. Miguel Uribe Turbay candidato alla presidenza colombiana è stato colpito tre volte, due ... Riporta iltempo.it