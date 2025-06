Colombia il candidato conservatore Uribe ferito da 3 colpi di pistola | confermato fermo di un 15enne

Una giornata drammatica scuote la politica colombiana: il candidato conservatore Uribe è stato gravemente ferito da tre colpi di pistola, due dei quali alla testa, in un atto che desta profonde inquietudini sulla sicurezza e stabilità del paese. Il 39enne è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico per salvargli la vita, mentre un 15enne è stato fermato in relazione all’attentato. La vicenda solleva ancora più interrogativi sul clima di tensione in Colombia, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi.

Secondo quanto si apprende da fonti mediche, il senatore conservatore è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, di cui due alla testa. Al suo arrivo in ospedale, il 39enne è stato tempestivamente trasferito in sala operatoria, dove è stato sottoposto ad un intervento necessario a salvargli la vita.

