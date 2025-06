Colombia ferito candidato a presidenza

Una minaccia oscura si abbatte sulla politica colombiana: il senatore Miguel Uribe Turbay, potenziale candidato alle presidenziali del 2026, è stato vittima di un attentato durante un comizio a Bogotà, con attacchi che hanno lasciato la sua vita appesa a un filo. La scena si dipana tra paura e speranza, mentre le indagini cercano di fare luce su questo gesto inquietante. La stabilità democratica del paese è ora sotto scrutinio, e tutto si chiede: cosa riserverà il futuro a Colombia?

8.00 Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle Presidenziali a maggio 2026, è stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale a Bogotà. Uribe, 39 anni, è stato raggiunto da due spari alla testa e uno alla gamba. "Lotta per la vita", ha scritto su X la moglie. Decine di persone davanti alla clinica dove il senatore conservatore è ricoverato e sotto i ferri. Fermato un minorenne, che avrebbe agito con dei complici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

