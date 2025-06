Colombia candidato conservatore ferito da 3 colpi di pistola durante comizio | l’autore forse è un 15enne

Un gesto inquietante scuote la Colombia: durante un comizio, un candidato conservatore è stato colpito da tre colpi di pistola, due dei quali alla testa, in un episodio che potrebbe essere attribuito a un quindicenne. La ferocia di questo attentato solleva interrogativi sulla sicurezza politica e sulla violenza giovanile nel Paese. Un evento che lascia il Paese con molte domande e poche risposte, evidenziando la fragilità della pace sociale.

Secondo quanto si apprende da fonti mediche, il senatore conservatore è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, di cui due alla testa. Al suo arrivo in ospedale, il 39enne è stato tempestivamente trasferito in sala operatoria, dove è stato sottoposto ad un intervento necessario a salvargli la vita.

Colombia, attentato a Miguel Uribe Turbay in un comizio a Bogotà, candidato conservatore colpito da 3 colpi di pistola da 15enne – VIDEO - Un drammatico e inquietante episodio scuote la politica colombiana: durante un comizio a Bogotá, il senatore e candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay è stato vittima di un attacco armato messo in atto da un 15enne, presumibilmente su incarico di altri.

