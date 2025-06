Colombia attentato contro Miguel Uribe | il video choc

Un atto che ha sconvolto la Colombia e il mondo intero: durante un comizio a Bogotà, Miguel Uribe Turbay è stato vittima di un vile attentato, lasciando tutti senza parole. La nostra solidarietà va al candidato e ai suoi cari in questo momento drammatico. Esprimiamo forte condanna per questo grave episodio che minaccia i valori democratici, auspicando che si faccia piena luce sui motivi e i responsabili di questa terribile aggressione.

"Lascia senza parole quanto accaduto al candidato alle presidenziali colombiane, Miguel Uribe Turbay, che si trova in fin di vita dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre teneva un comizio pubblico a Bogotà. Esprimo la vicinanza mia e di tutto il Governo italiano al senatore Uribe e ai suoi familiari, unitamente alla condanna per questo grave attentato alla democrazia e all’auspicio che venga fatta piena luce sulle responsabilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui suoi profili social commenta il vile attentato che ha colpito il leader dell'opposizione colombiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Colombia, attentato contro Miguel Uribe: il video choc

In questa notizia si parla di: Attentato Uribe Colombia Miguel

Attentato a Bogotà: ferito il candidato presidenziale Miguel Uribe - Un nuovo episodio di violenza scuote la Colombia: il candidato alle presidenziali Miguel Uribe è stato vittima di un attacco a Bogotà, lasciandolo in condizioni critiche.

Il senatore conservatore Miguel Uribe, 39 anni, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. #colombia #attentato #presidente #uribe Partecipa alla discussione

Quanto avvenuto in Colombia al candidato presidenziale del centrodestra Miguel Uribe, ferito gravemente alla testa da un colpo d’arma da fuoco durante un comizio elettorale, lascia sgomenti. È un attentato alla democrazia che va condannato con fermezza. Partecipa alla discussione

Attentato contro Miguel Uribe, candidato alle presidenziali in Colombia, arrestato un 15enne - Il senatore conservatore, 39 anni, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. E' stato operato con successo. Il segretario di Stato Usa: colpa della "violenta ... ansa.it scrive

Attentato in Colombia: arrestato 15enne per sparatoria al senatore Miguel Uribe - Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per aver sparato al senatore colombiano Miguel Uribe, ferito durante l'attacco. Scrive quotidiano.net

Colombia, attentato al candidato Miguel Uribe Turbay: condanna di Giorgia Meloni - Miguel Uribe Turbay, candidato alle presidenziali colombiane, in fin di vita dopo un attentato. Condanna di Giorgia Meloni. Da quotidiano.net