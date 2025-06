Colombia attentato al candidato alle presidenziali Miguel Uribe a colpi di pistola | arrestato un 15enne – Il video

Un grave episodio scuote la politica colombiana: un 15enne è stato arrestato per l’attentato contro il candidato alle presidenziali Miguel Uribe Turbay, coinvolgendo un’arma semiautomatica e un tentativo di attentato che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla radicalizzazione giovanile nel Paese, mentre le autorità continuano le indagini. La scena si chiude con un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro la violenza politica in Colombia.

È stato arrestato un ragazzo di 15 anni per l'attentato che ha colpito il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane, Miguel Uribe Turbay. È quanto confermato dalle autorità colombiane. Il ragazzino è stato trovato in possesso dell'arma utilizzata nell'attacco, una pistola semiautomatica tipo Glock, ed è rimasto ferito a una gamba durante lo scontro con le guardie del corpo del politico. Attualmente è ricoverato alla Clinica Colombia, dove si trova in custodia della polizia. L'attacco contro Uribe. Uribe, 39 anni, è stato colpito da tre proiettili, due alla testa e uno al ginocchio mentre parlava durante un comizio elettorale a Bogotà.