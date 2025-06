Colombia attentato a Miguel Uribe Turbay in un comizio a Bogotà candidato conservatore colpito da 3 colpi di pistola da 15enne – VIDEO

Un drammatico e inquietante episodio scuote la politica colombiana: durante un comizio a Bogotá, il senatore e candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay è stato vittima di un attacco armato messo in atto da un 15enne, presumibilmente su incarico di altri. Colpito gravemente alla testa e al ginocchio, le sue condizioni sono critiche. Un evento che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e sulla tensione politica nel paese.

Il senatore di destra è stato colpito alla testa e al ginocchio e sarebbe in condizioni critiche. Il 15enne avrebbe agito per conto di altri Miguel Uribe Turbay, 39 anni, senatore e candidato presidenziale del partito conservatore Centro Democratico, è stato vittima di un attentato durante un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Colombia, attentato a Miguel Uribe Turbay in un comizio a Bogotà, candidato conservatore colpito da 3 colpi di pistola da 15enne – VIDEO

