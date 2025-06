Colle Romito il comitato di quartiere Nuova California vicino alla vedova del benzinaio accoltellato

In un pomeriggio carico di significato e solidarietà, il quartiere Nuova California si è riunito in Piazza Falcone e Borsellino per un importante momento di vicinanza alla vedova del benzinaio vittima di un aggressione legata alla diffusione della droga. L’assemblea, organizzata dal comitato di quartiere, ha visto la partecipazione del sindaco Fabrizio e di molti cittadini, tutti uniti nel desiderio di combattere questa piaga e di rafforzare i legami comunitari. Una testimonianza di speranza e di impegno collettivo che non si ferma qui.

Ardea – Si è svolta con successo ieri pomeriggio l’assemblea pubblica riunitasi in Piazza Falcone e Borsellino, organizzata dal comitato di quartiere della Nuova California, per un saluto alla moglie del giovane benzinaio accoltellato da un giovanissimo ragazzo di zona appena maggiorenne e tutto dovuto alla piaga della droga che ad Ardea avanza sempre più prepotentemente. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Ardea Fabrizio Cremonini e diversi consiglieri comunali sia di opposizione che di maggioranza tra questi Edelvais Ludovici di Forza Italia. Qust’ultima dopo il discorso del sindaco e degli altri politici presenti ha rimarcato come il paese è abbandonato nel degrado che sconfina a volte in tragedie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

