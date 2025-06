Colle Romito il comitato di quartiere dalla la vedova del benzinaio accoltellato

Un’importante assemblea ha riunito la comunità di Ardea, in Piazza Falcone e Borsellino, per affrontare un tema delicato e urgente: la crescita della droga nel quartiere e il dolore della vedova del benzinaio accoltellato. Un gesto di solidarietà e presa di coscienza che testimonia la volontà di combattere insieme questa piaga dilagante. La comunità si mobilita: è il momento di fare la differenza per un futuro più sicuro e sereno.

Ardea – Si è svolta con successo ieri pomeriggio l’assemblea pubblica riunitasi in Piazza Falcone e Borsellino, organizzata dal comitato di quartiere della Nuova California, per un saluto alla moglie del giovane benzinaio accoltellato da un giovanissimo ragazzo di zona appena maggiorenne e tutto dovuto alla piaga della droga che ad Ardea avanza sempre più prepotentemente. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Ardea Fabrizio Cremonini e diversi consiglieri comunali sia di opposizione che di maggioranza tra questi Edelvais Ludovici di Forza Italia. Qust’ultima dopo il discorso del sindaco e degli altri politici presenti ha rimarcato come il paese è abbandonato nel degrado che sconfina a volte in tragedie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Comitato Quartiere Benzinaio Accoltellato

