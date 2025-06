Colico attentato incendiario contro la Polizia locale | bruciate due auto di servizio

Un gesto grave che scuote la comunità di Colico: la notte si è tinta di fiamme e tensione, quando qualcuno ha incendiato due auto di servizio della polizia locale, lasciando dietro di sé un'ombra di inquietudine e sfida. Un attacco che mette in discussione la sicurezza e il rispetto delle istituzioni, richiedendo risposte immediate e ferme da parte delle autorità. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione, ma la speranza di giustizia non si spegne.

Colico (Lecco), 8 giugno 2025 – Attentato incendiario contro gli agenti della Polizia locale di Colico. Sabato sera qualcuno ha bruciato due loro auto di servizio. Le macchine erano posteggiate vicino al municipio, all'aperto, in un luogo non custodito. Sono una Jeep Renegade e una Subaru. Le fiamme hanno danneggiato anche altri due mezzi parcheggiati vicino. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Massiccio il dispiegamento dei vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di volontari di Bellano e da Morbegno, che hanno circoscritto il rogo e impedito che si propagasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, attentato incendiario contro la Polizia locale: bruciate due auto di servizio

