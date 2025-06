Codogno sta meglio la 15enne colpita da meningite batterica

Buone notizie arrivano da Codogno, dove la giovane studentessa di 15 anni colpita da meningite batterica sta mostrando segnali di miglioramento. Dopo un ricovero d’urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Buzzi di Milano, le sue condizioni sembrano stabilizzarsi, offrendo speranza a familiari e amici. La tempestività degli interventi medici si è rivelata fondamentale in questa battaglia contro una delle malattie più gravi e rapide.

Codogno (Lodi) – Una ragazza di 15 anni, studentessa al primo anno del liceo Novello di Codogno, sarebbe stata colpita da una grave forma di meningite da meningococco ed è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Buzzi di Milano. La meningite da meningococco è una malattia batterica grave che colpisce le membrane che rivestono cervello e midollo spinale. Può progredire rapidamente e necessita di un intervento tempestivo. L’Asst di Lodi ha segnalato il caso allo Smi, l’organismo regionale che coordina la sorveglianza delle malattie infettive, attivando i protocolli previsti. Contro il meningococco è disponibile una vaccinazione consigliata nei primi anni di vita, ma non obbligatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, sta meglio la 15enne colpita da meningite batterica

