Coco Gauff, con la sua vittoria al Roland Garros, ha acceso una luce di speranza e orgoglio per gli americani come me, spesso sentiti senza supporto. La giovane tennista ha condiviso il suo profondo senso di responsabilità e sofferenza, riflettendo le tensioni e le sfide del suo Paese in un momento difficile. Coco Gauff: «Sono orgogliosa di rappresentare il mio Paese e di usare questa vittoria come una voce di speranza e resilienza...»

La vittoria al Roland Garros di Coco Gauff ha fatto sì che poi – come racconta il The Guardian – la tennista si sfogasse su ciò che questa gara ha rappresentato, in concomitanza con eventi che accadono nel suo Paese (si riferisce alla presidenza di Trump e tutto ciò che ne deriva ndr). Le parole dell’americana sono state molto chiare e hanno fatto trasparire una certa sofferenza per i suoi conterranei. Coco Gauff: «Sono orgogliosa di rappresentare gli americani che mi somigliano». Di seguito quanto riferisce il quotidiano britannico: “ Coco Gauff spera che il suo trionfo all’Open di Francia possa dare un barlume di positività ai suoi sostenitori in questo difficile periodo politico negli Stati Uniti, dopo aver conquistato sabato il suo primo titolo a Parigi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coco Gauff: «La mia vittoria un raggio di luce per gli americani come me che non si sentono supportati»

