Cocktail Week | il triangolo che unisce Como St Moritz e Taormina

Benvenuti alla Cocktail Week, l'evento che collega le eleganti atmosfere di Como, St Moritz e Taormina in un raffinato triangolo di sapori e sensazioni. In un mondo dove il lusso urlato spesso stanca, scopriamo la vera essenza del gusto: un bicchiere scolpito, il riflesso del lago in un Martini perfetto, o la freschezza di un basilico appena pestato. È su questa sottile linea tra piacere e cura del dettaglio che si fonda il nostro progetto, invitandovi a riscoprire il vero lusso del gusto.

