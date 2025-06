CM com – Milan Allegri chiama Vlahovic per strappare il sì | il Fenerbahçe tenta la Juventus con un’offerta super | Primapagina

Il mercato estivo infiamma il mondo del calcio: Milán alle prese con Allegri che chiama Vlahovic, mentre il Fenerbahçe tenta la Juventus con un’offerta irresistibile. La corsa all’attaccante serbo si fa sempre più incandescente, tra speranze di Arsenal e trattative a sorpresa. Chi farà breccia nel cuore di Vlahovic? La sfida è aperta e il futuro di questo talentuoso bomber potrebbe cambiare nelle prossime ore. Continua a seguire le ultime novità!

2025-06-08 18:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il domino degli attaccanti è appena iniziato e vede Vlahovic tra i protagonisti più interessati. Dusan sperava nell'Arsenal, forte della stima nei suoi confronti del neo direttore sportivo Berta, ma da Londra non arrivano segnali positivi. I Gunners, infatti, sono vicini alla definizione con il Lipsia della trattativa per il centravanti sloveno Sesko. CONTATTO – Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come Vlahovic sia un'idea concreta del Milan.