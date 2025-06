Classifica Radio 30 maggio – 5 giugno | Maschio di Annalisa è il brano più ascoltato

La musica italiana e internazionale si sfidano ancora una volta sulla classifica radio della settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Tra i brani più ascoltati spiccano "Maschio" di Annalisa, "Azizam" di Ed Sheran e "End Of The World" di Miley Cyrus, dimostrando come le hit di diversa provenienza conquistino il pubblico. Riscopriamo anche il ritorno in top ten di "Bottiglie Vuote" dei Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali, un successo che non smette di stupire.

Nella Classifica Radio stilata da Earone, Maschio di Annalisa, Azizam di Ed Sheran ed End Of The World di Miley Cyrus, occupano le posizioni più alte della chart riferita alla settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Ritorna in top ten salendo dalla #12 alla #10, Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali: il singolo è stato pubblicato l’11 aprile in una nuova versione remixata con il feat dell’ex voce degli 883, ha raggiunto il primo posto nella settimana numero 17 del 2025 (25 aprile). In discesa Doechii, che con Anxiety scende dalla #4 alla #9: il brano scritto dalla rapper americana è stato firmato con Walter Andre E De Backer e Luiz Floriano Bonfa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 30 maggio – 5 giugno: “Maschio” di Annalisa è il brano più ascoltato

In questa notizia si parla di: Classifica Radio Maggio Giugno

Classifica Radio 9-15 maggio: “Anxiety” di Doechii ritorna in vetta - Nella classifica radio del 915 maggio 2025, settimana 20 (8-15 maggio), spiccano i successi di Doechii con "Anxiety" e Ed Sheeran con "Azizam", che risalgono posizioni, relegando Miley Cyrus con "End Of The World" al terzo posto.

| “Mi Ami Mi Odi” scende alla posizione #13 (-1) nella classifica Radio Airplay (Italiani) di questa settimana (30 maggio - 5 giugno 2025). Partecipa alla discussione

| “Mi Ami Mi Odi” scende alla posizione #19 (-2) nella classifica Radio Airplay di questa settimana (30 maggio - 5 giugno 2025). Partecipa alla discussione

Classifica musica italiana maggio 2025: top 10 del mese - Vetta della classifica di maggio per Annalisa con "Maschio", sul podio anche Jovanotti "Occhi al cuore" e Gianna Nannini "Panorama" ... Segnala lopinionista.it

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 26 maggio al 1° giugno 2025 di Simon and the Stars: Gemelli al top, male Vergine - Quella che va dal 26 maggio al 1° giugno 2025 è una settimana importante dal punto di vista astrologico: Mercurio passa in Gemelli e Saturno ... msn.com scrive

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 26 maggio al 1° giugno 2025 di Simon and the Stars: Gemelli al top, male Vergine - Ha partecipato a svariate trasmissioni televisive e portato il suo oroscopo su molte testate online, radio, quotidiani e riviste, oltre a pubblicarne con successo la versione annuale in un libro. Riporta leggo.it