Classifica Mondiale Moto2 2025 | Canet affianca Gonzalez 3 Moreira a -28

La classifica mondiale di Moto2 2025 si infiamma con emozionanti sorprese e duelli all'ultimo giro. La battaglia tra Manuel Gonzalez e Aron Canet, entrambi con 118 punti, promette un finale incandescente. Diogo Moreira si conferma terzo, mentre Moreira si unisce ai protagonisti di questa stagione. Riusciranno i favoriti a mantenere il primato o il campionato riserverà ulteriori colpi di scena? La lotta è aperta: tutto può succedere fino all'ultima gara.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Aragon). 1 Manuel Gonzalez 118 2 Aron Canet 118 3 Diogo Moreira 90 4 Barry Baltus 89 5 Jake Dixon 85 6 Senna Agius 77 7 Deniz Oncu 62 8 Marcos Ramirez 55 9 Celestino Vietti 52 10 Alonso Lopez 48 11 Filip Salac 48 12 Albert Arenas 46 13 Daniel Holgado 36 14 Tony Arbolino 31 15 David Alonso 28 16 Izan Guevara 28 17 Joe Roberts 27 18 Ivan Ortolà 19 19 Collin Veijer 11 20 Darryn Binder 10 21 Alex Escrig 10 22 Zonta VD Goorbergh 10 23 Mario Aji 8 24 Adrian Huertas 5 25 Oscar Gutierrez 4 26 Sergio Garcia 3 27 Jorge Navarro 1 28 Daniel Muñoz 1 29 Yuki Kunii 0 30 Ayumu Sasaki 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2025: Canet affianca Gonzalez, 3° Moreira a -28

