Classica di Bruxelles 2025 | Tim Merlier domina in volata

Nella storica cornice della Brussels Cycling Classic 2025, la volata è stata un vero spettacolo di emozioni e talento. Tim Merlier, campione d’Europa e grande favorito, non ha deluso le aspettative, dominando con classe e potenza allo sprint. Con questo ottavo trionfo, l’atleta belga si conferma una delle eccellenze nel panorama ciclistico internazionale, scrivendo un’altra pagina brillante della sua carriera e lasciando il pubblico senza fiato. La corsa si conclude così, con Merlier ancora una volta sul tetto del mondo.

Volata doveva essere e volata è stata nell’edizione numero 105 di una delle corse più antiche nel calendario: la Brussels Cycling Classic 2025 che si è svolta oggi con partenza ed arrivo nella Capitale belga. L’uomo più atteso era Tim Merlier che non ha tradito le aspettative: il campione d’Europa in carica era di gran lunga alla vigilia il velocista più forte sulla carta ed infatti ha dominato in lungo e in largo lo sprint. Ottavo successo in stagione per il corridore della Soudal-QuickStep, seconda affermazione nella corsa di casa dopo quella del 2020. I rivali sono praticamente staccati di ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classica di Bruxelles 2025: Tim Merlier domina in volata

