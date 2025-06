Classica di Bruxelles 2025 oggi | orari percorso tv favoriti Merlier vuole primeggiare in casa

La Classica di Bruxelles 2025 si avvicina, portando con sé l’emozione di una delle corse più storiche del ciclismo internazionale. Con i suoi 205,5 km e un percorso ricco di sfide, tra cui il celebre circuito e gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg, è pronta a regalare spettacolo. Gli occhi sono puntati su favoriti come Merlier, desideroso di primeggiare nella sua terra. Scopriamo insieme orari, percorso e protagonisti di questa attesa edizione.

Non solo Giro del Delfinato. Il ciclismo internazionale fa tappa anche in Belgio per una delle corse più antiche del calendario: appuntamento infatti con la Classica di Bruxelles, giunta alla sua edizione numero 105. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 205,5 chilometri con una parte centrale che prevede un circuito da percorrere tre volte, comprendente gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg. Sul finale spazio all’Heiligekruiswegstraat anticipato da un breve tratto di pavé (Rosweg). PROGRAMMA CLASSICA DI BRUXELLES 2025. Domenica 8 giugno – Bruxelles-Bruxelles (205,5 km) Orario di partenza: 12. 🔗 Leggi su Oasport.it