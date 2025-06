Classica di Bruxelles 2025 oggi | orari percorso tv favoriti Merlier favorito in casa

La Classica di Bruxelles 2025 si prepara ad emozionare gli appassionati di ciclismo, con la sua 105ª edizione ricca di sfide e sorprese. Un percorso di 205,5 km, tra tradizione e adrenalina, che vede favoriti i grandi nomi del circuito, tra cui Merlier, in grande forma tra le mura di casa. Seguite con noi la diretta live dalle 14:30 e scoprite chi conquisterà questa storica corsa.

Non solo Giro del Delfinato. Il ciclismo internazionale fa tappa anche in Belgio per una delle corse più antiche del calendario: appuntamento infatti con la Classica di Bruxelles, giunta alla sua edizione numero 105. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DI CICLISMO DALLE 14.30 PERCORSO. 205,5 chilometri con una parte centrale che prevede un circuito da percorrere tre volte, comprendente gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg. Sul finale spazio all’Heiligekruiswegstraat anticipato da un breve tratto di pavé (Rosweg). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classica di Bruxelles 2025 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Merlier favorito in casa

In questa notizia si parla di: Classica Bruxelles Percorso Favoriti

Classica di Bruxelles 2025: sfida tra velocisti in terra belga? - Prepariamoci a vivere un appassionante spettacolo di ciclismo alla Brussels Cycling Classic 2025, una delle classiche più longeve e prestigiose del circuito belga.

Classica di Bruxelles 2025 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Merlier vuole primeggiare in casa - Non solo Giro del Delfinato. Il ciclismo internazionale fa tappa anche in Belgio per una delle corse più antiche del calendario: appuntamento infatti con ... Scrive oasport.it

LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: Merlier e De Lie favoriti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Bruxelles 2025. La capitale belga ... Segnala oasport.it

Presentazione Percorso e Favoriti Brussels Cycling Classic 2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com