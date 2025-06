Clamoroso Luciano Spalletti non sarà più il ct dell' Italia Non volevo mollare ma si tratta di un esonero

Un capitolo storico si chiude nel calcio italiano: Luciano Spalletti non sarà più il CT della nazionale. La dura sconfitta con la Norvegia ha segnato questa svolta inaspettata, nonostante le sue parole di ferme volontà e passione. La decisione, presa dopo un confronto con il presidente Gravina, apre un nuovo scenario per il futuro del nostro team. Ma cosa riserverà ora il cammino azzurro? Resta da scoprire come l’Italia si rialzerà da questa difficile battuta d’arresto.

Luciano Spalletti non sarà più il ct dell'Italia. Fatale al tecnico il pesantissimo ko con la Norvegia di venerdì sera. "Ieri sera siamo stati insieme un bel pò con il presidente Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato all'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è». Lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. "Domani vado in panchina, poi risolveremo il contratto".

Rettifica: Luciano Spalletti sarà esonerato come CT dell'Italia. "Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico. Sono dispiaciuto, ma visto il rapporto che abbiamo non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito restare al mio posto e contin

"Ieri sera il presidente mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico, sono dispiaciuto" La delusione di Luciano Spalletti che contro la Moldova sarà in panchina per l'ultima volta da Commissario tecnico della Nazionale italiana