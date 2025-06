Civitanovese | Futuro incerto tra Profili e Cosmo srl incontro decisivo a Roma

Il futuro della Civitanovese si dipana tra incertezze e speranze, con l’ombra di un possibile cambio di proprietà che si fa sempre più concreta. L’appuntamento di Roma, tra Profili e Cosmo Srl, potrebbe svelare nuovi scenari per il club rossoblù, mentre si pensa già all’organico della prossima stagione. Se il patron Mauro Profili dovesse restare, il suo progetto potrebbe ripartire da figure chiave come Visciano e Passalacqua, pilastri su cui costruire il futuro.

Passano i giorni, ma non si sbroglia la matassa Civitanovese. D’altronde, bisogna attendere la settimana prossima, quando si terrà l’incontro romano tra l’attuale proprietà rossoblù e i suoi presunti acquirenti. In ogni caso, è bene fare i primi ragionamenti sull’assetto sportivo della prossima stagione. Se dovesse restare al timone del club, il patron Mauro Profili potrebbe ripartire da due punti fermi come Visciano e Passalacqua. Il capitano, alla soglia dei 38 anni, potrebbe chiudere la carriera in rossoblù. L’intenzione di Profili sarebbe quella di affidarsi a interpreti civitanovesi, attingendo anche dalla Juniores. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net